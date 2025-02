Barcelona zdecydowała ws. transferów last minute. Wkrótce koniec okienka

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zamknęła okno transferowe

FC Barcelona nie planuje już żadnych niespodzianek podczas ostatniego dnia zimowego okna transferowego, które upłynie w Katalonii pod znakiem spokoju. Choć spekulowano o możliwych odejściach Ansu Fatiego i Erica Garcii, obaj zawodnicy pozostaną w klubie. Jedynymi zmianami w kadrze w ostatnim czasie były wypożyczenie Alexa Valle do Como oraz transfer Unaia Hernendeza do Al-Ittihad.

Blaugrana przez cały styczeń była łączona z transferem Marcusa Rashforda, ale Anglik ostatecznie trafił do Aston Villi. Hansi Flick oczekiwał wzmocnień ofensywy, jednak żaden z zawodników nie opuścił klubu, co uniemożliwiło sprowadzenie nowego napastnika. Plany klubu skutecznie unicestwił Ansu Fati, który nie znajduje się w planach niemieckiego szkoleniowca, ale mimo, to chce walczyć o swoje miejsce w drużynie.

Natomiast priorytetem Barcelony w styczniu było zabezpieczenie przyszłości swoich kluczowych graczy. Klub przedłużył kontrakty z Ronaldem Araujo, Pedrim i Gavim, a teraz pracuje nad nową umową dla Frenkiego de Jonga. Mówi się także o nowych umowach dla Yamala oraz Raphinhi.

Zimowe mercato, które oficjalnie zostanie zamknięte w poniedziałek, dla Barcelony już dobiegło końca, a wszelkie zmiany w kadrze zostaną przeprowadzone latem. Klub szykuje się na intensywne okno transferowe, które może przynieść znaczące ruchy zarówno w kwestii wzmocnień, jak i sprzedaży zawodników.