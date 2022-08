PressFocus Na zdjęciu: Jean Clair Todibo

Według medialnych spekulacji Jean-Clair Todibo z Nicei może trafić do Leicester City w ostatnich godzinach letniego okienka transferowego. W obliczu sporych problemów finansowych, na ten transfer bardzo czeka Barcelona, która zapewniła sobie dwadzieścia procent od kolejnego transferu Francuza.

Barcelona zapewniła sobie 20 procent od kolejnej sprzedaży Todibo

Francuz tego lata może trafić do Leicester City

Ta wiadomość może cieszyć Dumę Katalonii, która boryka się z problemami finansowymi

Barcelona liczy na transfer Todibo do Premier League

Todibo do Barcelony trafił w 2019 roku z Tuluzy. Francuz jednak nigdy nie przebił się do składu Dumy Katalonii, dlatego był wypożyczany do Benfiki Lizbona, Schalke i Nicei w czasie swojego dwuletniego pobytu na Camp Nou, aż w końcu w 2021 roku oficjalnie został sprzedany do drużyny z południa Francji. W Bracelonie rozegrał zaledwie pięć spotkań.

Obecnie Todibo jest łączony z transferem do Leicester City, które poszukuje wzmocnień w defensywie z związku z odejściem Wesleya Fofany, o czym informuje FootMercato.

Możliwość transferu Todibo na King Power Stadium powinna ekscytować Barcelonę, ponieważ przysługuje im 20% z kwoty kolejnego transferu Francuza, co zapewnili sobie sprzedając go do Nicei za około osiem milionów euro. Jednak do przenosin Francuza do Premier League jest jeszcze daleka, bowiem Lisy nie osiągnęły porozumienia ani z Niceą ani z samym zawodnikiem.

Chociaż Todibo może nie mieć nic przeciwko temu posunięciu, wyzwaniem dla Leicester byłoby przekonanie francuskiego klubu do sprzedaży ich defensywnego gracza, zwłaszcza po słabym początku, w którym zdobyli tylko dwa punkty w pierwszych czterech meczach ligowych.

