PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

Według hiszpańskich mediów Alexander Isak odrzucił transfer do Manchesteru United, aby podpisać kontrakt z Newcastle. Szwedzki napastnik dołączył do Magpies w zeszłym tygodniu za 58 milionów funtów.

Isak był bohaterem głośnego transferu do Newcastle w zeszłym tygodniu

Mundo Deportivo twierdzi jednak, że Szwed mógł trafić do Manchesteru United

Napastnik zdecydował jednak, że lepszym wyborem będzie dołączenie do drużyny z St. James’ Park

Isak odrzucił ofertę Czerwonych Diabłów

Isak ostatnie trzy lata swojej kariery spędził w Realu Sociedad będąc kluczową postacią tego klubu. Strzelił 44 gole w 132 występach dla klubu z kraju Basków i wzbudził zainteresowanie wielu drużyn z całej Europy. Wcześniej, 22-latek w latach 2017-19 występował w barwach Borussii Dortmund.

Jak się okazuje, Isak zamiast do Newcastle United mógł trafić do Manchesteru United. Mundo Deportivo twierdzi, że Czerwone Diabły kontaktowały się z zawodnikiem, aby negocjować warunki indywidualnej oferty. Propozycja klubu z Old Trafford miała jednak zostać odrzucona, a najbliższe otoczenie 22-latka miało doradzić mu, że znacznie lepszym wyborem będzie dołączeniu do Newcastle. Szweda bardzo chciał sprowadzić do Manchesteru także Erik ten Hag.

Isak jeszcze nie zadebiutował w swoim nowym klubie z powodu opóźnienia w zorganizowaniu pozwolenia na pracę, co oznacza, że ​​nie wystąpił w niedzielnym starciu z Wolverhampton Wanderers zakończonym remisem 1:1 i być może zostanie zmuszony do opuszczenia środowego wyjazdu na Anfield Road.

– Mamy ogromną nadzieję, ale to nie zależy od nas. Jesteśmy na łasce innych ludzi. Jeśli się uda to Isak zagra, bo jest w dobrej formie. Odbył z nami kilka sesji treningowych – mówił na konferencji przedmeczowej menedżer Newcastle Eddie Howe.

Zobacz również: Man City na zakupach w Dortmundzie. Wykorzysta okazję