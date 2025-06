Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Liverpool odrzucił zapytanie Barcelony ws. transferu Diaza

FC Barcelona nie ukrywa, że jest zainteresowana transferem nowego skrzydłowego. W kręgu ich zainteresowań znajduje się dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Luis Diaz, który według hiszpańskich mediów ma być głównym celem transferowym Deco. Z kolei drugi piłkarz, którego nazwisko trafiło do notesu dyrektora sportowego to Marcus Rashford.

Nowe informacje ws. ruchów transferowych Dumy Katalonii przekazał David Ornstein z serwisu The Athletic. Zdaniem dziennikarza Barcelona złożyła zapytanie dotyczące transferu Luisa Diaza. Odpowiedź Liverpoolu była natychmiastowa i nie spodoba się Blaugranie. The Reds odrzucili ich podejście, zaznaczając, że Kolumbijczyk nie jest na sprzedaż.

Co więcej, Liverpool jest gotowy, aby rozstać się z zawodnikiem za darmo po wygaśnięciu kontraktu. Obecna umowa, która obowiązuje do czerwca 2027 roku, prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. Na Anfield Road są w stanie poczekać do końca kontraktu i dopiero wtedy rozstać się z piłkarzem. Sytuacja ulegnie zmianie dopiero wtedy, gdy na stole pojawi się oferta nie do odrzucenia.

Warto przypomnieć, że Liverpool wycenił Luisa Diaza na 80-85 mln euro. Barcelona ze względu na sytuację finansową nie może sobie pozwolić na taki wydatek. Dlatego też próbowali podjąć negocjację z anglikami ws. obniżenia kwoty transferu.