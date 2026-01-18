FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Duma Katalonii może sięgnąć po lokalnego rywala. Na ich celowniku znalazł się Carlos Romero, który obecnie jest wypożyczony z Villarrealu do Espanyolu Barcelona - donosi "Diario AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Carlos Romero wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zmierza w kierunku obrony tytułu mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka obecnie zasiadają na fotelu lidera i już w niedzielny wieczór będą mogli udowodnić, że są w dobrej formie. Duma Katalonii tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Drużyna przygotowuje się do meczu, natomiast władze klubu myślą nad wzmocnieniami.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Diario AS”. Otóż mistrzowie Hiszpanii wkrótce mogą wzmocnić defensywę. Duma Katalonii rozważa sprowadzenie ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Carlos Romero. 24-latek obecnie gra w Espanyolu Barcelona, do którego został wypożyczony z Villarrealu.

Carlos Romero to niewątpliwie bardzo ciekawa opcja. Lewy obrońca miałby rywalizować o miejsce w składzie FC Barcelony z Alejandro Balde. Duma Katalonii jednak musi mieć na uwadze, że defensor nie jest tylko ich celem. 24-latek jest również łączony z Atletico Madryt. Zapowiada się zatem interesująca walka o transfer.

W obecnym sezonie Carlos Romero rozegrał 19 spotkań w koszulce Espanyolu Barcelona. Hiszpan może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.