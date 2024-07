Nastąpił przełom w Barcelonie! Laporta otwarcie mówi o wielkim transferze

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona gotowa na transfer Williamsa. Kiedy po niego ruszy?

Barcelona od bardzo dawna zmaga się z problemami finansowymi, które znacząco utrudniają jej działania na rynku transferowym. Hansi Flick marzy o poważnych wzmocnieniach, które będą odpowiedzią na przejście Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Dotychczas wydawało się, że Blaugrana nie będzie w stanie konkurować, lecz Joan Laporta przekazał w poniedziałek bardzo optymistyczne wieści dotyczące sytuacji finansowej klubu.

Nie jest tajemnicą, że priorytet Barcelony na lato to Nico Williams. Jego transfer doradza sam Lamine Yamal, z którym wspólnie gra dla reprezentacji Hiszpanii. Nastolatek uważa, że ten skrzydłowy wzniósłby grę ofensywną Blaugrany na wyższy poziom. Gwiazdor Athletic Club rzeczywiście od dawna pozostaje na radarach Barcelony, a Flick wyraził chęć sprowadzenia go do swojej ekipy. Wydatek rzędu ponad 50 milionów euro miał być sporą przeszkodą, choć Laporta zapewnia, że obecnie klub jest gotowy, aby zrealizować taki transfer bez konieczności sprzedaży zawodników.

– Nico bardzo mi się podoba. Musimy pozwolić pracować ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Realizujemy ruchy, które zostały omówione z Flickiem. Pod względem finansowym Barcelona może sobie dzisiaj pozwolić na taki transfer, jak ten Nico Williamsa. To wynik ciężkiej pracy wykonanej przez ostatnie lata – deklaruje prezydent Barcelony.

Williams robi furorę na Euro 2024 i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. On sam w szczególności chciałby natomiast kontynuować karierę w stolicy Katalonii.