Hiszpania – Francja: typy, kursy, zapowiedź (09.07.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Hiszpania - Francja. Wtorkowe spotkanie w Monachium wyłoni pierwszego finalistę Euro 2024. Kto wygra mecz Hiszpania - Francja? Kto awansuje do finału? Analizujemy i sprawdzamy szanse obu drużyn.

Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lipca 2024 21:09 .

Hiszpania – Francja, typy bukmacherskie

We wtorek poznamy pierwszego finalistę Euro 2024. W półfinałowym meczu zmierzą się drużyny, które przed turniejem były w gronie głównych faworytów. Do półfinału dotarły jednak w zupełnie innym stylu. Pochwały za swoją postawę zbierała tylko reprezentacja Hiszpanii. Teraz będzie starała się potwierdzić wysoką formę w starciu z Francją, której gra pozostawia wiele do życzenia. Należy jednak pamiętać, że pojedynki w decydujących fazach najważniejszych turniejów rządzą się własnymi prawami. Faworytem jest oczywiście Hiszpania. Gdybym miał typować drużynę, która zagra w finale, typowałbym właśnie Hiszpanię. Ja jednak zwracam uwagę na promocję STS, dzięki której można zgarnąć aż 400 zł bonusu za typ na gola Hiszpanii. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: gol Hiszpanii

kurs na wygraną Hiszpanii – 2.70 w STS

kurs na remis – 2.85 w STS

kurs na wygraną Francji – 3.10 w STS

STS BONUS 400 ZŁ gol dla Hiszpanii Odbierz w STS!

Bonus 400 zł za gola Hiszpanii lub Francji

Przy okazji półfinałowego meczu warto skorzystać ze świetnej promocji STS, który oferuje aż 400 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie bramkę w podstawowym czasie gry. Z oferty można skorzystać podając kod promocyjny GOAL400 podczas rejestracji w STS. Poniżej wyjaśniam krok po kroku jak tego dokonać.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Wpłać co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie gola dla Hiszpanii lub Francji we wtorkowym meczu Mistrzostw Europy. Minimalna stawka zakład to 2 zł. Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz standardową wygraną i extra bonus 400 zł. Więcej informacji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz w regulaminie

Hiszpania – Francja, typ kibiców

Euro 2024 – półfnał Kto awansuje do finału? Hiszpania 50% Francja 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Hiszpania

Francja

Hiszpania – Francja, ostatnie wyniki

Nie tylko gra, ale również wyniki uzyskiwane przez obie drużyny na Euro 2024, zdecydowanie przemawiają na korzyść reprezentacji Hiszpanii. Drużyna Luisa de la Fuente wygrała we wszystkich pięciu rozegranych do tej pory spotkaniach, prezentując przy tym bardzo atrakcyjny dla oka futbol. Fazę grupową Hiszpanie przebrnęli nie tylko bez straty punktów, ale bez straty choćby jednego gola. W pokonanym polu zostawiali kolejno Chorwacją (3:0), Włochy (1:0) i Albanię (1:0).

Dzięki zajęciu pierwszego miejsca w grupie, w 1/8 finału mogli zmierzyć się z teoretycznie łatwiejszym rywalem. Tym okazała się debiutującą na Mistrzostwach Europy reprezentacja Gruzji. Hiszpanie bez większych problemów wygrali pewnie 4:1 i zameldowali się w najlepszej ósemce. W ćwierćfinale czekał już na nich zdecydowanie trudniejszy pojedynek, z gospodarzami turnieju – Niemcami. Obie drużyny stworzyły się świetne widowisko. Podstawowy czas gry zakończył się remisem 1:1 i o awansie do półfinału musiała zadecydować dogrywka. W tej skuteczniejsi byli Hiszpanie, zdobyli zwycięskiego gola i awansowali do 1/2 finału.

Dotychczasowa postawa reprezentacji Francji, choć awansowała do półfinału, jest ogromnym rozczarowaniem. Wystarczy powiedzieć, że w pięciu dotychczasowych spotkaniach na listę strzelców wpisał się tylko jeden Francuz – Kylian Mbappe, który zdobył gola z rzutu karnego w meczu z Polską. Piłka do bramki rywali Trójkolorowych wpadła jeszcze dwa razy, ale w obu przypadkach po samobójczych strzałach. W fazie grupowej drużyna Didiera Deschampsa pokonała 1:0 Austrię oraz zremisowała z Holandią (0:0) i Polską (1:1). W fazie pucharowej Trójkolorowi najpierw wyeliminowali Belgię, a następnie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając po rzutach karnych.

Hiszpania – Francja, historia

Reprezentacje Hiszpanii i Francji mierzyły się do tej pory 36 razy. Bilans tych konfrontacji jest korzystny dla Hiszpanii, która ma na koncie 16 wygranych. Francuzi triumfowali w tych spotkaniach 13 razy.

Ostatni ich pojedynek miał miejsce w październiku 2021 roku, w finale Ligi Narodów. W spotkaniu, który rozegrany został w Mediolanie, lepsi okazali się Francuzi. Hiszpania prowadziła po golu Mikela Oyarzabala, ale Trójkokolorowi odwrócili losy rywalizacji dzięki trafieniom Karima Benzemy i Kyliana Mbappe.

Hiszpania – Francja, kursy bukmacherskie

Choć wyniku obu drużyn być może mówią co innego, bukmacherzy w tym meczu nie wskazują zdecydowanego faworyta. Rozważając typ na zwycięstwo Hiszpanii w STS kurs wynosi 2.70. Przy wygranej Francji widnieje kurs 3.10, natomiast przy remisie 2.85.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w STS, warto zwrócić uwagę na ofertę STS. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL400 możesz otrzymać nawet 400 zł bonusu za wytypowanie gola dla Hiszpanii lub Francji. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Hiszpania – Francja, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu Luis de la Fuente do tej pory nie dokonywał większych zmian w składzie. Teraz będzie jednak do tego zmuszony sytuacją. Do swojej dyspozycji nie będzie miał trzech zawodników. Z powodu kontuzji nie wystąpi Pedri, natomiast za kartki pauzować muszą Dani Carvajal i Robin Le Normand.

Reprezentacja Francji będzie mogła wystąpić w najsilniejszym składzie. Do dyspozycji Didiera Deschampsa będzie między innymi Adrien Rabiot, który w ćwierćfinałowym meczu pauzował za kartki.

Hiszpania – Francja, przewidywane składy

Dwie zmiany w defensywie i jedna w środku pola – tak będzie wyglądała wyjściowa jedenastka Hiszpanii w stosunku do meczu z Niemcami. Pauzujących za kartki Carvajala i Le Normanda powinni zastąpić doświadczeni Jesus Navas i Nacho Fernandez. Z kolei miejsce Pedriego niemal na pewno zajmie Dani Olmo, który zaliczył świetny występ w ćwierćfinale.

W wyjściowym składzie Francji nie należy spodziewać się rewolucji. Do wyjściowej jedenastki, kosztem Eduardo Camavingi, może wrócić Adrien Rabiot.

Hiszpania Luis de la Fuente Francja Didier Deschamps Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 1 David Raya 5 Daniel Vivian 6 Mikel Merino 9 Joselu 11 Ferrán Torres 12 Alejandro Grimaldo 13 Alex Remiro 15 Alejandro Baena 18 Martín Zubimendi 20 Pedri 21 Mikel Oyarzabal 25 Fermín López 26 Ayoze Perez 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Ferland Mendy 6 Eduardo Camavinga 9 Olivier Giroud 11 Ousmane Dembélé 15 Marcus Thuram 18 Warren Zaïre-Emery 19 Youssouf Fofana 20 Kingsley Coman 21 Jonathan Clauss 23 Alphonse Areola 24 Ibrahima Konaté 25 Bradley Barcola

Hiszpania – Francja, transmisja meczu

Półfinałowy mecz Euro 2024 Hiszpania – Francja rozegrany zostanie we wtorek (9 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanałach TVP1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu rywalizację będzie można śledzić “na żywo” na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego meczu będą Mateusz Borek i Robert Podoliński.

