Barcelona gotowa na wielką wymianę. Gwiazda za gwiazdę

Barcelona wymieni de Jonga na Luisa Diaza?

Barcelona w zimowym okienku transferowym nie była zbyt aktywna na rynku transferowym. Właściwie można nawet powiedzieć, że aktywna nie była wcale. Klub skupił się głównie na przedłużeniu wygasających kontraktów kilku ważnych graczy, ale wiadomo zatem, że latem zespół Hansiego Flicka czekają spore przetasowania.

Od jakiegoś czas mówi się, że z klubu odejść może Frenkie de Jong. Holenderski pomocnik ma już nawet szukać sobie nowego pracodawcy, a jego usługami spore zainteresowanie wyraża Liverpool. Z kolei z zespołu The Reds odejść także może kilku graczy, w tym Luis Diaz, którego pozyskanie bardzo chętnie rozważyłaby FC Barcelona. Z tego też powodu według informacji przekazanych przez “El Nacional”, Duma Katalonii rozważa sensacyjną wymianę z Liverpoolem. Do Anglii powędrowałby holenderski pomocnik, a do Hiszpanii ofensywny gracz rodem z Kolumbii.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 23 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro. Z kolei Luis Diaz dla Liverpoolu wystąpił w 33 spotkaniach Liverpoolu i 12 razy trafił do siatki rywala oraz zanotował trzy asysty. Jego wycena to aż 85 milionów euro.

