Niklas Suele nie zamierza przedłużać swojego kontraktu z Bayernem Monachium. Obrońca może już negocjować z nowym pracodawcą. I choć jego marzeniem jest gra w Premier League, faworytem w walce o jego podpis stała się FC Barcelona.

Niklas Suele ma kontrakt z Bayernem Monachium zaledwie do końca bieżącego sezonu

Niemiec nie zamierza go przedłużać. Chce poszukać nowych wyzwań w innej lidze

Faworytem do pozyskania go wydaje się obecnie Barcelona, która potrzebuje wzmocnień w obronie

Suele podąża drogą Alaby; odejdzie za darmo, prawdopodobnie do giganta La Ligi

Wszystko wskazuje na to, że Niklas Suele niebawem opuści stolicę Bawarii. Jego kontrakt z Bayernem Monachium obowiązuje jedynie do końca bieżącego sezonu. Negocjacje pomiędzy dwiema stronami się przeciągają, a niemieckie media donoszą, że pozytywne zakończenie rozmów jest coraz mniej możliwe. Środkowy obrońca chce poszukać nowych wyzwań.

Wydawało się, że naturalnym celem dla Suele powinno być Premier League. Sam zawodnik chciałby spróbować tam swoich sił, a o jego usługi mocno starało się Newcastle United. W zespole Srok Niemiec mógłby dostać pokaźną pensję, ale stoperowi zależy na walce o trofea. Obecnie bogaty klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i nie jest nawet pewny utrzymania w elicie.

Na 26-latka ostrzy sobie zęby Barcelona. Klub potrzebuje silnych, doświadczonych obrońców, mających przed sobą kilka sezonów gry na najwyższym poziomie. Dodając do tego fakt bycia wolnym agentem, wyrasta nam obraz idealnego kandydata do wzmocnienia drużyny. Problemem mogą być jednak wymagania finansowe Suele. Mówi się, że żąda on od dziesięciu do dwunastu milionów euro rocznie. Obecnie to kwota przerastająca możliwości finansowe Dumy Katalonii, ale już przy transferze Ferrana Torresa udowodniła, że jest w stanie przeprowadzać takie operacje.

Niklas Suele rozegrał w tym sezonie 23 spotkania dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich jedną asystę.

