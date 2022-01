PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique i Ronald Araujo

Jak donoszą hiszpańskie media, Florentino Perez chce dokonać zaskakującego transferu i sprowadzić do siebie największą młodą gwiazdę linii defensywnej Barcelony, Ronalda Araujo. Kontrakt Urugwajczyka z Blaugraną obowiązuje do czerwca 2023 roku.

Florentino Perez chce spróbować sprowadzić do Realu Madryt Ronalda Araujo

Urugwajczyk to największa nadzieja linii defensywnej Barcelony, ale wciąż nie przedłużył kontraktu

Sytuacja finansowa Dumy Katalonii może sprawić, że wielki talent odejdzie

Araujo pójdzie tropem Figo i zmieni Barcelonę na Madryt?!

Jak donoszą hiszpańskie media, Florentino Perez szykuje się do wykonania iście szokującego ruchu. Prezes Realu Madryt chciałby sprowadzić do siebie Ronalda Araujo.

Królewscy poradzili sobie z Barceloną w półfinale Superpucharu Hiszpanii, ale na boisku nie widać było przepaści, jaka dzieli oba kluby w tabeli La Ligi. Blaugrana mocno postawiła się rywalom, którzy potrzebowali dogrywki, by zapewnić sobie awans do finału. Bohaterami Barcelony była młodzież, z Ronaldem Araujo na czele. To Urugwajczyk regularnie asekurował Daniego Alvesa w pojedynkach z Viniciusem i dominował fizycznie. A to wszystko na kilka dni po operacji ręki.

22-latek to wielka nadzieja klubu. Xavi Hernandez nie bez powodu ryzykował jego zdrowiem. Wiedział, że to jedyny dostępny w kadrze stoper zdolny do powstrzymania rozpędzonej ofensywy Realu Madryt. Dla Dumy Katalonii priorytetem jest w obecnej sytuacji dalsze przedłużanie kontraktów ze swoimi wschodzącymi gwiazdami. Araujo ma otrzymać propozycję nowej umowy zaraz po Nico Gonzalezie i Gavim. Sytuacji przygląda się jednak Florentino Perez. Prezes Królewskich widzi, jak wielki potencjał drzemie w Araujo i chciałby go sprowadzić do siebie, gdzie przez lata mógłby stanowić o sile obrony wraz z Ederem Militao. Obecny kontrakt Urugwajczyka obowiązuje do czerwca 2023 roku i nie wiadomo, czy delikatna sytuacja finansowa Barcelony pozwoli na zapewnienie mu takich warunków, jakich oczekuje. Królewscy chcieliby poczekać i sprowadzić 22-latka do siebie za darmo za półtora roku. Taki ruch z pewnością wzbudziłby emocje niemal tak ogromne, jak podczas słynnego transferu Luisa Figo.

Araujo rozegrał w tym sezonie 22 mecze dla Dumy Katalonii. Strzelił w nich dwie bramki.

