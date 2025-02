Barcelona w szoku. La Liga zablokowała transfer Dumy Katalonii!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vítor Roque nie trafi do Palmeiras? LaLiga blokuje transfer

Vitor Roque trafił do FC Barcelony jako wielki talent, ale w zespole z Katalonii nie zdołał przebić się do wyjściowego składu, w wyniku czego Brazylijczyk trafił do Realu Betis w ramach wypożyczenia. W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się doniesienia, że zawodnik może wrócić do ojczyzny, bowiem konkretne zainteresowanie wykazał zespół Palmeiras.

W poniedziałek Fabrizio Romano informował, że Barcelona i Palmeiras uzgodniły warunki przejścia Vítora Roque do Brazylii. Blaugrana miała zarobić około 25 milionów euro, a także zachować 20 procent od kolejnej sprzedaży zawodnika. Finalnie na transfer miał również zgodzić się Real Betis, który początkowo nie chciał skrócić wypożyczenia.

Jednak według Gerarda Romero transakcja została wstrzymana, ponieważ LaLiga i RFEF nie zatwierdziły operacji. Powodem są regulacje dotyczące rejestracji zawodników. Barcelona nie może sprzedać Roque bez ponownego zarejestrowania go w klubie, co nie jest możliwe po zamknięciu okna transferowego w Hiszpanii.

Aby obejść te ograniczenia, rozważano opcję, w której Real Betis wypożyczy Roque bezpośrednio do Palmeiras z obowiązkowym wykupem latem. Na ten moment jednak cała operacja została zawieszona, a Barcelona może stracić planowany zastrzyk gotówki, jeśli nie znajdzie rozwiązania przed końcem okna transferowego w Brazylii.