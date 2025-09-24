Barcelona szuka następcy Martineza. Flick planuje wielki transfer

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Goncalo Inacio na celowniku Barcelony

FC Barcelona broni tytułu mistrza Hiszpanii w sezonie 2025/26. Po pięciu kolejkach drużyna Hansiego Flicka zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci pięć punktów do prowadzącego Realu Madryt, który ma rozegrany jeden mecz więcej. Władze klubu zdają sobie jednak sprawę, że potrzebne jest wzmocnienie linii defensywy, szczególnie na pozycji lewonożnego środkowego obrońcy.

Latem z Camp Nou odszedł doświadczony stoper Inigo Martinez, który skusił się na lukratywną ofertę saudyjskiego Al-Nassr. Duma Katalonii nie sprowadziła do tej pory jego następcy. Najpoważniejszym kandydatem do wzmocnienia drużyny ma być Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona. Jak informuje „The Athletic”, kataloński klub obserwuje Portugalczyka od dłuższego czasu, a zainteresowanie znacznie wzrosło po odejściu Martineza.

24-letni obrońca jest wychowankiem Sportingu i w krótkim czasie wyrósł na lidera defensywy lizbońskiego zespołu. Jego solidne występy w lidze portugalskiej zaowocowały powołaniami do reprezentacji, w której zdołał rozegrać już 17 spotkań. W swoim dorobku ma także dwa trafienia Selecao das Quinas.

Kontrakt Inacio w lizbońskim klubie obowiązuje do czerwca 2027 roku. Według danych serwisu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi obecnie 45 milionów euro. W trwającym sezonie portugalski obrońca ma na koncie osiem meczów, w których zanotował dwie asysty.