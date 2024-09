Barcelona próbuje przekonać Szczęsnego do transferu. Lewandowski ma pomóc

FC Barcelona rozważa transfer Wojciecha Szczęsnego jako potencjalnego następcy Marca-André ter Stegena. Mimo że polski bramkarz ogłosił zakończenie kariery, klub szuka sposobów, by przekonać go do powrotu na boisko, donosi "Sport".

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny może wznowić piłkarską karierę i dołączyć do Barcelony

Wojciech Szczęsny od lat udowadnia swoją wartość jako jeden z najlepszych bramkarzy w Europie. W poprzednim sezonie w barwach Juventusu rozegrał 35 meczów w Serie A, wpuszczając jedynie 30 bramek, co daje średnią 0,85 gola na mecz. Dodatkowo, w 15 spotkaniach zachował czyste konto, co potwierdza jego stabilność i klasę na najwyższym poziomie. Szczęsny, mimo decyzji o zakończeniu kariery, jest bramkarzem o dużym doświadczeniu, co czyni go idealnym kandydatem do zastąpienia Ter Stegena.

Barcelonie zależy na solidnym bramkarzu, który nie tylko dobrze broni, ale także potrafi grać nogami i odnajduje się w sytuacjach jeden na jeden, co jest kluczowe w stylu gry preferowanym przez zespół z Katalonii. Hansi Flick, trener dobrze znający Polaka, wyraził swoje zainteresowanie tym transferem, co jeszcze bardziej zwiększa szanse na jego realizację.

Jednym z atutów, który może skłonić Szczęsnego do wznowienia piłkarskiej kariery, jest jego bliska relacja z Robertem Lewandowskim. Obaj są przyjaciółmi i Lewandowski byłby zadowolony z możliwości wspólnej gry na Camp Nou. To dodatkowo może stanowić ważny argument w rozmowach transferowych, a kapitan reprezentacji Polski może znacznie przyczynić się do decyzji Szczęsnego.

Już w poniedziałek Toni Juanmarti informował, że Duma Katalonii jest zainteresowana byłym bramkarzem Juventusu. We wtorek, na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński potwierdził, że “coś” się w tej sprawie dzieje, a ewentualny transfer Szczęsnego do Barcelony nie jest niemożliwy. Również Fabrizio Romano potwierdził w serwisie “X”, że Duma Katalonii nawiązała kontakt z agentami Szczęsnego.

