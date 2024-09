Szczęsny w Barcelonie? To wcale nie jest niemożliwe! [NASZ NEWS]

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

FC Barcelona chce kolejnego Polaka?

Ciężka kontuzja Marca Ter Stegena sprawiła, że Barcelona szuka kogoś, kto może zastąpić Niemca przez najbliższe miesiące. Wiele międzynarodowych mediów przekonuje, że jednym z naturalnych kandydatów jest Wojciech Szczęsny.



Choć Polak ogłosił już zakończenie kariery, to jednak gra w takim klubie jak Barcelona mogłaby go skusić do powrotu. O takiej możliwości można czytać w mediach z różnych krajów. Czy taki powrót jest faktycznie możliwy?



Według informacji Goal.pl “coś” się w tej sprawie dzieje. Niestety, nie możemy podać dokładniej źródła, ale od wczoraj słyszymy, że taka możliwość wcale nie jest wykluczona. Oczywiście, aby do tego doszło, musi się “zgrać” kilka czynników, niemniej, jak można usłyszeć, prowadzone są pewne działania w tej sprawie. O tym, że polski bramkarz jest rozważany jako kandydat do gry w Dumie Katalonii pisał też Toni JuanMarti, dziennikarz “Sportu”, od wielu lat zajmujący się obecnym liderem La Liga.



A gdyby faktycznie Barcelona i Szczęsny zdecydowały się na współpracę, to Wojtek dołączyłby w klubie do Roberta Lewandowskiego. Nie tylko kolegi z kadry, ale prywatnie i przyciela. Obaj piłkarze mają od lat świetne relacje.



Jak wiadomo, Barcelona ma też inne opcje na stole, a najczęściej pojawiająca się to Keylor Navas, który otwarcie miał zadeklarować, że chętnie dołączyłby do Dumy Katalonii.