Barcelona straci wielki cel? Liverpool gotowy przechwycić gwiazdę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Liverpool chce Nico Williamsa. Barcelona w tarapatach

Nico Williams od dłuższego czasu jest na radarze Barcelony, która chciałaby wzmocnić linię ataku. Aktualnie napastnik Athletiku Bilbao błyszczy w reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024, co sprawia, że zainteresowały się nim również kluby spoza La Liga. Niewykluczone, że Blaugrana będzie musiała poszukać innego kandydata do ofensywy.

Świetne występy międzynarodowe przekonały kluby Premier League do działania w sprawie Williamsa. Jak informuje serwis Nacional, w grze o skrzydłowego są Chelsea i Liverpool. Jednak dużo większe chęci wyrażają The Reds, którzy według źródła są gotowi do aktywowania klauzuli wykupu zawodnika.

Kwota, jaką trzeba zapłacić, oscyluje w granicach 60 milionów euro, a więc mniej więcej jest to 46,5 mln funtów. Liverpool bez wątpienia może sobie pozwolić na taki wydatek i w ten sposób wyrasta na faworyta do zakontraktowania zawodnika. Wszystko przez niepewną sytuację finansową Barcelony, która musi postarać się o fundusze na transfery, zanim zacznie poważne rozmowy z piłkarzem.

Jeśli Duma Katalonii nie znajdzie szybko pieniędzy, to Williams może stracić cierpliwość. Sam napastnik jest chętny na przenosiny do Barcelony, ale odwlekające się negocjacje na pewno są niepokojące dla piłkarza.

Sprawdź: Barcelona wytypowała trzy nazwiska do zastąpienia Joao Cancelo