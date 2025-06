Franco Mastantuono jest o krok od transferu do Realu Madryt. Wcześniej ze sprowadzenia Argentyńczyka zrezygnowała Barcelona. Jak podaje El Nacional powodem była obecność Lamine Yamala.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal stanął na drodze dużego transferu, Barcelona musiała zrezygnować

FC Barcelona, Paris Saint-Germain i Real Madryt to trzy kluby, które liczyły się w walce o transfer utalentowanego zawodnika z Argentyny. Franco Mastantuono był blisko przeprowadzki do francuskiego giganta, lecz w ostatnim momencie do akcji wkroczyli Królewscy. Teraz wszystko wskazuje na to, że 17-latek trafi pod skrzydła Xabiego Alonso.

Zanim jednak doszło do rozmów na linii Mastantuono – Real ofensywnym pomocnikiem zainteresowana była Barcelona. Zawodnik może grać także na pozycji prawego skrzydłowego, co stanęło na przeszkodzie do sfinalizowania transakcji. Jak podaje El Nacional w klubie nie chcieli inwestować w gracza, który profilem przypomina obecnego piłkarza zespołu.

Nietrudno się domyślić, że chodzi o Lamine Yamala. 17-latek na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ugruntował swoją pozycję w klubie. Nastolatek stał się nie tylko kluczowym zawodnikiem w układance Hansiego Flicka, ale również jedną z gwiazd Blaugrany. W ramach nagrody za wspaniały sezon Yamal podpisał niedawno nowy kontrakt z Barceloną.

Mastantuono aktualnie jest piłkarzem River Plate, gdzie wystąpił w 61 meczach, strzelając w nich 10 goli. Na swoim koncie ma także występy w reprezentacji Argentyny do lat 17 oraz 20.