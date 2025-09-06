Barcelona pożegna dwie gwiazdy?! Wytypowała już następców

Barcelona stoi w obliczu możliwej rewolucji w defensywie. Przyszłość Ronalda Araujo i Andreasa Christensena jest niepewna. "Mundo Deportivo" wymienia potencjalnych następców gwiazd.

Araujo i Christensen na wylocie? Barcelona ma listę następców

Barcelona pożegnała latem Inigo Martineza, który wylądował w Arabii Saudyjskiej. Było to spore zaskoczenie dla kibiców i rozczarowanie dla Hansiego Flicka, gdyż doświadczony Hiszpan tworzył z Pau Cubarsim podstawowy duet stoperów. Co więcej, Blaugrana nie sprowadziła jego następcy, co w tej chwili odbija się negatywnie na dyspozycji tej formacji oraz całej drużyny. Współpraca Cubarsiego z Ronaldem Araujo nie przekonuje, dlatego szkoleniowiec szuka nowych rozwiązań, w tym chociażby przesunięcia do środka obrony Erica Garcii.

Oczywiste jest, że Duma Katalonii musi w niedługim czasie wzmocnić tę formację, zwłaszcza w obliczu niepewnej przyszłości Araujo oraz Andreasa Christensena. Ten drugi ma ważną umowę tylko do końca sezonu, a jej przedłużenie zależy w głównej mierze od stanu zdrowia – Duńczyk do tej pory prezentował się bardzo dobrze, ale zbyt często wypadał z gry przez urazy. Urugwajczyk natomiast regularnie jest łączony z transferem, a przyglądają mu się takie ekipy, jak Juventus czy Bayern Monachium.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden z nich opuści za rok Katalonię. „Mundo Deportivo” informuje więc o poszukiwaniach następców gwiazd. Barcelona ma na liście życzeń kilku kandydatów, w tym Murillo, Marca Guehiego czy Lucasa Beraldo. Kluczowa będzie jej sytuacja finansowa – jeśli ta pozwoli na droższy transfer, wówczas powalczy o Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan.