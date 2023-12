FC Barcelona zamierza już zimą sprowadzić do siebie Vitora Roque. Klub poinformował już La Ligę o swoich zamiarach. Tymczasem sam Brazylijczyk wrócił do strzelania bramek po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją więzadeł w prawej kostce.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Vitor Roque

FC Barcelona chce już w zimowym oknie transferowym sprowadzić Vitora Roque

Klub poinformował La Ligę, że zamierza wyrejestrować Gaviego i stworzyć przestrzeń płacową dla napastnika

Tymczasem sam Brazylijczyk wrócił do strzelania dla Athletico Paranaense

Roque coraz bliżej Barcelony, napastnik rozbudza oczekiwania fanów

FC Barcelona planuje wzmocnienie w zimowym okienku transferowym. Klub już latem zapewnił sobie usługi Vitora Roque. Pierwotny plan zakładał, że napastnik przeniesie się do stolicy Katalonii zimą, gdy zakończy się sezon ligi brazylijskiej. Skomplikowana sytuacja finansowa mistrzów Hiszpanii sprawiła jednak, że przez dłuższy czas wydawało się to bardzo mało prawdopodobne. Wiele zmieniła jednak bardzo poważna kontuzja Gaviego. Zerwanie przez pomocnika więzadeł w kolanie sprawiło, że nie zagra już do końca tego sezonu. Duma Katalonii zamierza wyrejestrować swojego wychowanka, a następnie wykorzystać 80 procent jego pensji zawartej w budżecie, by zarejestrować Roque. Rzecz jasna, to tylko kwestia formalna; Gavi wciąż będzie otrzymywać wypłatę od swojego pracodawcy.

FC Barcelona poinformowała już La Ligę o swoich planach. Znając Javiera Tebasa, sprawi on, że będzie to operacja znacznie trudniejsza, niż mogłaby być, więc trudno ferować wyroki.

Sam 18-latek dał zaś kolejne powody ku temu, by fani w Hiszpanii czekali na niego z utęsknieniem. Piłkarz był w świetnej formie, gdy w październiku uszkodził więzadła w kostce. Prognozy były różne, część z nich zakładała, że zawodnik nie wróci już do gry w tym roku – a jeśli nawet, to ciężko będzie mu wrócić do odpowiedniej dyspozycji.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego jego Athletico Paranaense mierzyło się na wyjeździe z Cruzeiro. Mecz zakończył się remisem 1:1, a Roque pojawił się na murawie w drugiej połowie i strzelił jedynego gola dla swej drużyny. Przy nieskuteczności napastników Barcelony, napastnik w dobrej dyspozycji byłby wielkim wzmocnieniem. Niebawem przekonamy się, czy zimowy transfer będzie możliwy.

Roque rozegrał w tym sezonie już 44 spotkania dla klubu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 21 bramek i osiem asyst.

Czytaj więcej: Klopp nie zachłysnął się wygraniem grupy w Lidze Europy.