Pressfocus Na zdjęciu: Andreas Christensen

Po zakontraktowaniu Francka Kessiego z AC Milan, FC Barcelona potwierdziła w poniedziałek kolejny transfer. Kontrakt z Dumą Katalonii podpisał także Andreas Christensen.

Andreas Christensen pożegnał się z Chelsea FC po prawie dekadzie występów

Z FC Barcelona duński środkowy obrońca podpisał czteroletni kontrakt

Prezentacja 26-letniego defensora zaplanowana jest na czwartek

Christensen na cztery lata w Barcelonie

Jak informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej FC Barcelona, Andreas Christensen podpisał czteroletni kontrakt z katalońskim klubem, z kwotą odstępnego 500 mln euro. O transferze 57-krtonego reprezentanta Danii na Camp Nou, hiszpańskie media rozpisywały się już od marca. Wówczas jednak spekulowano, że 26-latek podpisze z Blaugraną pięcioletni kontrakt. Ostatecznie stanęło na umowie krótszej o dwanaście miesięcy.

Christensen od 2012 r. grał w Chelsea FC. Po transferze na Stamford Brigde z Brondby IF, przez kolejne trzy lata nie mógł się przebić do pierwszego zespołu The Blues, zatem udał się na dwuletnie wypożyczenie do Borussii Moenchengladbach, gdzie piłkarsko okrzepł i nabrał niezbędnego doświadczenia. Po powrocie do Londynu, grał już zdecydowanie regularniej. Z Chelsea triumfował w Pucharze Anglii (2018) i Pucharze Ligi Angielskiej (2015), Lidze Mistrzów (2021), Lidze Europy (2019), Superpucharze Europy (2021) oraz Klubowych Mistrzostwach Świata (2022).

Na oficjalnej stronie internetowej wicemistrzów Hiszpanii, tak scharakteryzowano atuty nowego gracza: “Ze swoim 188 cm wzrostu, Christensen jest potężnym środkowym obrońcą, który znakomicie radzi sobie grając w powietrzu. Jest także technicznie sprawny z piłką u stop, zatem znakomicie odnajdzie się w czteroosobowym bloku obronnym Barcelony”.

Prezentacja Duńczyka zaplanowana jest na czwartek, 7 lipca.

Przeczytaj również: Christensen skomentował odejście z Chelsea. “To była trudna decyzja”