Barcelona podjęła decyzję. Przyszłość pomocnika wyjaśniona

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Oriol Romeu opuścił Barcelonę

FC Barcelona nadal boryka się z poważnymi problemami finansowymi, co przekłada się na trudności nawet z rejestracją zawodników. Przykładem jest Wojciech Szczęsny, który został dopiero niedawno zarejestrowany przed meczem 3. kolejki La Liga z Rayo Vallecano.

Latem z Camp Nou pożegnali się m.in. Pau Victor, Alex Valle, Pablo Torre, Clement Lenglet oraz Inigo Martinez. Kolejnym zawodnikiem, który opuścił szeregi katalońskiego klubu, został Oriol Romeu. Mistrzowie Hiszpanii poinformowali, że 33-letni pomocnik osiągnął porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał obowiązywać do 2026 roku.

„Barcelona pragnie podziękować Oriolowi Romeu za profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie oraz życzy powodzenia i sukcesów w przyszłości” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Romeu dołączył do Barcelony latem 2023 roku z Girony. W pierwszym sezonie w La Liga radził sobie całkiem dobrze, rozgrywając 28 meczów. W kolejnym sezonie stracił jednak znaczenie w drużynie po przyjściu Hansiego Flicka i został wypożyczony do Girony. Po powrocie do Barcelony tego lata nowy trener jasno dał do zrozumienia, że Romeu nie jest częścią planów pierwszej drużyny, przez co nie wziął udziału w przedsezonowym tournee po Azji.

Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025

Odejście doświadczonego pomocnika pozwala Barcelonie zwolnić miejsce w budżecie płacowym, co może ułatwić stabilizację sytuacji finansowej klubu. Już w niedzielę (14 września) Robert Lewandowski i spółka zagrają z Valencią w ramach 4. kolejki La Liga.