fot. PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

FC Barcelona sfinalizowała tego lata kilka transferów. Wygląda jednak na to, że Katalończycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym. Diario Sport podaje, że Barca może w przyszłym tygodniu sfinalizować kolejne transakcje.

FC Barcelona nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w temacie transferów

Katalończycy pracują nad finalizacją kolejnych transakcji

W przyszłym tygodniu szeregi Barcy mają wzmocnić Marcos Alonso i Bernardo Silva

Alons i Silva kolejnymi wzmocnieniami?

FC Barcelona w sobotni wieczór zaczyna zmagania w ramach ligi hiszpańskiej. Pierwszym rywalem Katalończyków będzie Rayo Vallecano. Okazuje się jednak, że nie tylko to starcie budzi uwagę władz Blaugrany.

Diario Sport twierdzi, że Katalończycy wciąż walczą o to, aby pozyskać Marcosa Alonso z Chelsea i Bernardo Silvę z Man City. Pierwszy z wymienionych jest blisko dołączenia do hiszpańskiej ekipy za osiem milionów euro. Zawodnik ma trafić do ekipy z Camp Nou w przyszłym tygodniu, więc miałby być rany pod uwagę przy ustalaniu składu na Real Sociedad San Sebastian.

Ciekawe doniesienia pojawiły się natomiast w kontekście Portugalczyka. Bernardo Silva, miał otrzymać zapewnienie od prezydenta Barcelony Joana Laporty, że transfer zostanie sfinalizowany, nawet jeśli Frenkie de Jong nie zmieni klubu. Władze Blaugrany mają zaproponować 65 milionów euro mistrzom Premier League. Bernardo Silva, ma parafować kontrakt na cztery sezony.

