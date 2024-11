PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

FC Barcelona włączy Ferrana Torresa w transfer Khvichy Kvaratskhelii?

FC Barcelona w obecnym sezonie wyśmienicie obie radzi we wszystkich rozgrywkach. Co prawda, „Duma Katalonii” przed przerwą reprezentacyjną przegrała z Realem Sociedad (0:1), ale ten mecz nie może mieć wpływu na dobrą ocenę. Klub z Camp Nou ma ogromne ambicje, przez co media to wykorzystują. Z przeprowadzką do drużyny Hansiego Flicka jest łączonych wielu gwiazdorów.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w kręgu zainteresowań FC Barcelony znajduje się Khvicha Kvaratskhelia, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli. W sieci coraz częściej mówi się o możliwej przeprowadzce Gruzina na Camp Nou. Tymczasem w tej sprawie nowe informacje przekazuje serwis „El Nacional”. Otóż „Duma Katalonii” ma specjalny plan na pozyskanie 23-latka. Hiszpanie są gotowi włączyć w transakcję Ferrana Torresa, aby obniżyć koszt transferu.

Khvicha Kvaratskhelia to niewątpliwie jedna z największych gwiazd w całej Serie A. Zawodnik SSC Napoli ma być wyceniany przez swój klub na 70 milionów euro. Jednak Aurelio De Laurentiis, właściciel „Azzurrich”, jest osobą, z którą trudno się negocjuje. Możemy się spodziewać, że w przypadku poważnego zainteresowania FC Barcelony, cena za reprezentanta Gruzji pójdzie zdecydowanie do góry.