Barcelona obserwuje wielki talent. Ma być rywalem Balde

Hugo Bueno pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona potrzebuje zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy. Jak na razie Hansi Flick może korzystać z usług Alejandro Balde oraz niedoświadczonego Gerarda Martina. W związku z tym zarząd Katalończyków chce w miarę możliwości jak najszybciej pozyskać nowego zawodnika. Wcześniej dużo pisało się o zainteresowaniu Alphonso Daviesem, lecz kierownictwo klubu znalazło także tańszą opcję.

Najnowsze doniesienia dziennika Sport sugerują, że Barcelona bacznie śledzi rozwój Hugo Bueno. 22-latek przed startem sezonu został wypożyczony z Wolverhampton do Feyenoordu. Niedawno wywalczył również miejsce w składzie reprezentacji Hiszpanii do lat 21.

Bueno szybko przebił się do wyjściowego składu Feyenoordu. Po krótkiej przerwie spowodowanej urazem mięśniowym regularnie rozpoczyna mecz od pierwszych minut. Trener klubu z Rotterdamu, Brian Priske korzystał z jego usług w 10 meczach. Zawodnik odwdzięczył się nie tylko dobrą grą, ale również trzema asystami w Eredivisie. Po zakończeniu wypożyczenia wróci do Anglii, gdzie ma ważny kontrakt z Wolves do czerwca 2028 roku. Portal Transfermartk wycenia piłkarza na 6 milionów euro.

Poza kandydaturą Hugo Bueno w kontekście transferu do FC Barcelony wymienia się także Alvaro Carrerasa, czyli zawodnika, który dorastał w szkółkach Manchesteru United i Realu Madryt. Hiszpan obecnie prezentuje się z dobrej strony w barwach Benfiki.