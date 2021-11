PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Dani Alves wyraził chęć powrotu do Barcelony

Klub rozważał propozycję prawego obrońcy, ale ostatecznie zdecydował się nie podpisywać z nim kontraktu

38-latek pozostaje wolnym agentem, odkąd zakończył swoją przygodę z Sao Paulo

Alves nie powróci do Barcelony

Powrót Xaviego do Barcelony sprawił, że Dani Alves wyraził chęć swojego powrotu do klubu, w którym święcił największe triumfy. Sam klub rozważał opcję podpisania kontraktu z 38-latkiem, który we wrześniu rozwiązał swój kontrakt z brazylijskim Sao Paulo. Na te rozważania z pewnością wpływ miała wątpliwa dyspozycja prawych obrońców, jacy znajdują się w kadrze Blaugrany. Sergino Dest ostatnio grał głównie na skrzydle, a Sergi Roberto nie gwarantuje odpowiedniej jakości. Ponadto negocjacje Katalończyka w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie, co nie jest bez znaczenia w kontekście jego zaangażowania.

Joan Laporta i jego zarząd zadecydowali jednak, że sprowadzenie dawnej legendy nie będzie rozwiązaniem problemów drużyny. Tym samym Dani Alves nie powróci do Xaviego, Gerarda Pique i Sergio Busquetsa, z którymi tworzył jedną z najlepszych drużyn w historii futbolu.

Dani Alves grał w klubie z Camp Nou przez osiem lat. Z Dumą Katalonii sięgnął po trzy Ligi Mistrzów, sześć mistrzostw Hiszpanii i cztery Puchary Króla. Rozegrał dla klubu 391 spotkań, w których zanotował 21 bramek i aż 101 asyst.

