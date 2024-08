FC Barcelona nadal walczy o transfer Nico Williamsa. Oferuje gigantyczną pensję

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Transfer Nico Williamsa do Barcelony wciąż pozostaje dużą niewiadomą

Powrót Nico Wiiliamsa do treningów w Athletic Club i jego wiadomość do fanów sugerowały, że zostanie w klubie na kolejny sezon. Hiszpańska “Marca” informowała nawet o czterech powodach, dla których Hiszpan zdecydował się na kontynuowanie kariery w Bilbao. Wygląda jednak na to, że temat transferu wciąż nie jest zamknięty. FC Barcelona przyznała, że to cios dla ich planów, ale nie zamierza się poddać.

Tymczasem według doniesień “Sportu”, Joan Laporta nadal wierzy, że drzwi do transferu Nico Williamsa są otwarte. Prezydent Blaugrany wskazał Hiszpana jako główny cel na letnie okienko, dlatego nie zamierza tak łatwo zrezygnować. Laporta jest przekonany, że zawodnik zaakceptuje ofertę Barcelony, jeśli negocjacje zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób. Dlatego też prezydent klubu osobiście przejął kontrolę nad negocjacjami zastępując Deco.

Laporta zamierza przekonać Williamsa do dołączenia do Barcelony utrzymując stanowisko, że taka okazja może się już nie powtórzyć. Jeśli Nico odmówi transferu tego lata, nigdy więcej nie będzie miał takiej szansy. Ponadto, hiszpańskie media informują, że Duma Katalonii oferuje zawodnikowi pięcioletni kontrakt o wartości 12 milionów euro rocznie, co znacznie przekracza jego obecne zarobki w Athletic Club.

Dodatkowo, władze klubu zapewniają młodego skrzydłowego, że są gotowi zapłacić jego klauzulę wykupu w wysokości 62 milionów euro jednorazowo, a jego rejestracja w La Liga nie budzi wątpliwości.

