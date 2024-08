To dlatego Nico Williams odrzucił FC Barcelonę. Cztery powody

FC Barcelona we wtorek otrzymała niespodziewany cios. Hiszpańska "Marca" podała informację, że Nico Williams postanowił pozostać w Athletic Bilbao na kolejny sezon. Teraz dziennikarze informują o powodach tej decyzji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams zdecydował się na dalszą grę w Athletic Club

Nico Williams jest jednym z najbardziej obiecujących skrzydłowych młodego pokolenia. Hiszpan przez wiele tygodni był łączony z FC Barceloną, ale zdaniem “Marki” podjął decyzję o pozostaniu w Athletic Club. Głównym powodem takiego wyboru ma być możliwość dalszego rozwoju. 22-letni zawodnik uważa, że może się jeszcze wiele nauczyć w dobrze mu znanym środowisku, gdzie ma możliwość dalszego doskonalenia swoich umiejętności bez dodatkowej presji.

Ponadto, jednym z kluczowych czynników, które wpłynęły na decyzję Nico, jest polityka płacowa Athletic Club. Mimo że dołączenie do Barcelony czy PSG mogłoby znacząco zwiększyć jego zarobki, obecne warunki finansowe w Bilbao są dla niego satysfakcjonujące. W tym momencie pensja nie jest dla niego najważniejsza, ponieważ gwiazdor zdaje sobie sprawę, że za kilka lat będzie mógł wynegocjować jeszcze większe kwoty.

Emocjonalna więź z klubem również odegrała istotną rolę w decyzji Williamsa. Fakt, że w Athletic Club gra także jego brat, umacnia jego przywiązanie do zespołu i daje mu dodatkową motywację do pozostania. Rodzinna atmosfera i możliwość pisania historii wspólnie z bratem to dla niego ważne doświadczenie, które trudno byłoby mu porzucić.

Nie bez znaczenia była także rola agentów Nico Williamsa, którzy znani są z umiejętności prowadzenia trudnych negocjacji. Mimo zainteresowania Barcelony, agenci skutecznie bronili interesów swojego klienta, starając się zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju. Agenci ostatecznie zadecydowali, że najlepszym krokiem dla młodego piłkarza będzie pozostanie w Bilbao.

Zobacz również: Juventus szuka następcy Chiesy. Negocjuje ze skrzydłowym FC Porto