Xabi Alonso o krok od Realu Madryt. To będą jego dwa pierwsze transfery

Alonso zażądał transferu Taha i Grimaldo do Realu Madryt

Real Madryt dogadał się z nowym trenerem, a właściwie wszystko na to wskazuje. Xabi Alonso, który od miesięcy łączony był z objęciem Królewskich po sezonie już oficjalnie pożegna się z Bayerem Leverkusen i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że podpisze umowę z Los Blancos. Właściwie więc pozostał tylko oficjalny komunikat w tej sprawie.

Natychmiast więc rozpoczęto spekulacje, kto dołączy do Realu Madryt z nowych piłkarzy. Xabi Alonso pod tym względem chce postawić na znane nazwiska, z którymi pracował przez ostatnie dwa sezony w zespole Bayeru Leverkusen. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Xabi Alonso zwrócił się do zarządu Realu Madryt o sprowadzenie do klubu Jonathana Taha oraz Alejandro Grimaldo. Ci dwaj gracze mieliby znacząco podnieść jakość zespołu. Koszt transferu obu piłkarzy wynieść miałby około 30-40 milionów euro, bowiem Tah może dołączyć do drużyny za darmo.

Jonathan Tah ma 29 lat i jest środkowym obrońcą. W zespole Bayeru Leverkusen przez ostatnie lata zbierał bardzo dobre recenzje, a jego usługami interesowała się m.in. Barcelona. Obecnie Niemiec wyceniany jest na 30 milionów euro przez serwis „Transfermarkt”. Jeśli chodzi z kolei o Alejandro Grimaldo, to on również ma 29-lat i serwis „Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę z Hiszpanii na 40 milionów euro.

