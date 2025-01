Barcelona jest coraz dalej od sprowadzenia Marcusa Rashforda. Nadzieja piłkarza Manchesteru United maleje z dnia na dzień, a to za sprawą nowego priorytetu Barcelony, a mianowicie przedłużenia wygasających obecnie umów, o czym informuje "Sky Sports News:>

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford oddala się od Barcelony. Nowy priorytet klubu z Hiszpanii

Barcelona w zimowym okienku transferowym stara się wzmocnić swój zespół, ale nie jest to łatwe. Klub mierzy się bowiem ze sporymi problemami finansowymi. Wystarczy powiedzieć, że Duma Katalonii długo musiała walczyć o rejestrację Daniego Olmo, a i tak nie do końca wiadomo, czy wszystko się pomyślnie zakończy.

Z tego też powodu dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, myślał nad zimowymi transferami, a w zasadzie wypożyczeniami. Barcelona chciała skorzystać z zamieszania wokół Marcusa Rashforda, który znalazł się na wylocie z Manchesteru United po decyzji Rubena Amorima, ale coraz więcej wskazuje na to, że do tego transferu nie dojdzie. Według informacji przekazanych przez “Sky Sports News”, Barcelona ma nowy priorytet, który jest ważniejszy od Marcusa Rashforda. Klub chce się skupić na przedłużeniu wygasających umów w obecnym zespole, przez co na sprawdzenie Anglika po prostu może zabraknąć funduszy.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Co więcej, sam Rashford z dnia na dzień coraz bardziej traci nadzieję na transfer do Barcelony. W obecnym sezonie 27-latek rozegrał 24 mecze, w których zdobył siedem goli i zanotował trzy asysty. Anglik wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 55 milionów euro, a jego umowa z Czerwonymi Diabłami wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

