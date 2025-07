Sukces Barcelony i Deco! Czołowy piłkarz dogadał nową umowę

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Deco

Kounde zostaje w klubie. Barcelona da mu podwyżkę

Barcelona podczas letniego okienka sprowadziła dwóch nowych piłkarzy. Do drużyny dołączył bramkarz Joan Garcia oraz skrzydłowy Marcus Rashford. W szczególności transfer Anglika wymagał intensywnej pracy, gdyż był on jednym z wielu kandydatów, którzy w ostatnich tygodniach byli łączeni z przenosinami do Katalonii. Ostatecznie wypadło właśnie na Rashforda, który został wypożyczony z Manchesteru United. Klub zapewnił sobie także opcję definitywnego wykupu po sezonie, jeśli zawodnik odpowiednio wkomponuje się do ekipy Hansiego Flicka.

Działacze Barcelony nie ograniczyli się tylko do transferów, bowiem dogadują również przyszłość największych gwiazd. W kolejce do przedłużenia swojej umowy jest chociażby Frenkie de Jong, a rozmowy w tej sprawie sukcesem zwiększył Jules Kounde. Deco dogadał z nim warunki dalszej współpracy, która będzie obowiązywać do 2030 roku. Francuski defensor oczywiście otrzyma podwyżkę dotychczasowych zarobków.

Jeśli Kounde faktycznie podpisze nową umowę, definitywnie wykluczy to temat jego odejścia z Barcelony. Jest on regularnie łączony z przeprowadzką do Premier League, a chrapkę na hitowy transfer ma również Paris Saint-Germain. Flick uważa go jednak za absolutnie czołową postać drużyny, więc nie zgodzi się na jego sprzedaż.