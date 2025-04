Barcelona straci zawodnika latem. Gracz otrzymał jasny sygnał

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inaki Pena opuści Barcelonę

FC Barcelona w tym sezonie zmieniała obsadę bramki. Na początku sezonu wydawało się, że Inaki Pena może na stałe zadomowić się między słupkami Blaugrany. Kontuzja Marca-Andre ter Stegena otworzyła przed hiszpańskim golkiperem drzwi do gry w pierwszym zespole, a wielu obserwatorów sądziło, że to moment kluczowy dla jego przyszłości na Camp Nou. Jednak sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z początkiem tego roku.

Decydujący okazał się transfer Wojciecha Szczęsnego w październiku. Hansi Flick postawił na doświadczonego Polaka, który z miejsca wywalczył sobie pozycję pierwszego bramkarza. Mimo początkowego zaufania do Peny, niemiecki szkoleniowiec ostatecznie postawił na zawodnika, który okazał się talizmanem. Z Polakiem w składzie drużyna przegrała do tej pory tylko jedno spotkanie.

Duma Katalonii liczyła na to, że uda się zarobić na sprzedaży Inakiego Peny, którego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2025/26. Jednak coraz bardziej realny staje się scenariusz, w którym Hiszpan odejdzie za darmo. Klub i zawodnik mają być zgodni co do faktu, że jego szanse na regularną grę są praktycznie zerowe. To rozczarowujące zakończenie historii zawodnika, który przeszedł przez wszystkie szczeble akademii i długo czekał na swoją szansę.