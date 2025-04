Piłkarz Barcelony zmienia agenta. Latem chce odejść

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Barcelona straci bramkarza

Inaki Pena na początku sezonu cieszył się zaufaniem Hansiego Flicka, który konsekwentnie na niego stawiał. Mimo wielkich wątpliwości, przez pewien czas był niekwestionowanym numerem jeden w bramce Barcelony. Wojciech Szczęsny przyglądał się jego popisom z ławki rezerwowych, a zastąpił go dopiero po nowym roku. Wówczas Flick zadecydował, że dokona zmian w hierarchii między słupkami, co z kolei nie spodobało się Hiszpanowi. Miał żal do szkoleniowca, gdyż jego zdaniem nie zawinił na tyle, aby ten musiał posadzić go na ławce. Z medialnych doniesień wynikało, że także zwyczajnie nie wytłumaczył mu tej decyzji.

Dyspozycja Szczęsnego jest na tyle dobra, że o Peni już nikt nie pamięta. Nie ma szans na powrót do bramki Barcelony, a w kolejnym sezonie będzie mu jeszcze ciężej. Marc-Andre ter Stegen jest bowiem na ostatnim etapie rehabilitacji i wkrótce także on będzie dostępny. Flick chce, aby to właśnie Niemiec był rywalem Szczęsnego w walce o miejsce między słupkami.

Zobacz również: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

Pena do pewnego momentu był przekonany, że przedłuży umowę z Barceloną. Teraz nastąpiła znacząca zmiana – ma on opuścić klub wraz z końcem trwającego sezonu. “Relevo” informuje, że bramkarz postanowił nawet zmienić agenta, aby ułatwić ten proces. Skupi się teraz na poszukiwaniach zespołu, w którym będzie mógł grać regularnie.