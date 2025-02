Barcelona i Real mają wspólny cel. Chcą go pozyskać za darmo

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Cordero

Barcelona i Real chcą tego samego piłkarza

Cztery gole i sześć asyst w 25 meczach – takim dorobkiem legitymuje się zawodnik, który znalazł się na celowniku największych klubów Starego Kontynentu. Barcelona i Real Madryt bacznie obserwują poczynania Antonio Cordero, podstawowego gracza Malagi. 18-latek to drugi najlepszy strzelec Andaluzyjczyków. Lepszym dorobkiem może pochwalić się tylko Doni, były piłkarz… Lecha Poznań, który zdobył sześć bramek.

Cordero jest związany z Malagą kontraktem ważnym zaledwie do końca tego sezonu. To oznacza, że nastolatek już może negocjować warunki umowy z potencjalnym pracodawcą. Jeżeli młodzieżowy reprezentant Hiszpanii osiągnie porozumienie z nowym klubem, dołączy do niego jako wolny zawodnik, a więc za darmo.

Nie tylko Barcelona i Real liczą na pozyskanie piłkarza urodzonego w Jerez de la Frontera. Ekrem Konur twierdzi, że w gronie zainteresowanych wymienia się także Atletico, Arsenal i Newcastle. Jednak jeżeli Cordero zdecyduje się na zmianę klubowych barw, zapewne pozostanie w ojczyźnie. Malaga nie zapewni mu gry w La Liga – Boquerones aktualnie zajmują 16. miejsce na jej zapleczu.