Flick w pełni mu ufa. Barcelona przedłuży jego umowę?

Christensen zyskał na odejściu Martineza. Walczy o przyszłość w Barcelonie
Barcelona w trzech kolejkach La Ligi zdobyła siedem punktów. Choć wyniki są dobre, gra nie zachwyca, a Hansi Flick ma wiele powodów do obaw. Duże problemy sprawia jej gra w defensywie, nawet mimo znakomitej dyspozycji Joana Garcii. Blaugrana ewidentnie cierpi po odejściu Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej – doświadczony Hiszpan był absolutnym liderem formacji obronnej.
Podstawowy duet stoperów w pierwszych dwóch meczach tworzyli Pau Cubarsi oraz Ronald Araujo. Nie spisywali się zbyt dobrze, dlatego Flick przed tygodniem dokonał zmiany, stawiając na Andreasa Christensena i Erica Garcii. To również nie zdało egzaminu, a starcie z Rayo Vallecano zakończyło się stratą punktową.
Flick musi dokonać odpowiednich wyborów personalnych. „AS” uważa, że na odejściu Martineza najwięcej zyska Christensen, który cieszy się wielkim zaufaniem sztabu szkoleniowego. W minionym sezonie był głównie rezerwowym, na co wpływ miały również jego problemy zdrowotne.
Teraz Duńczyk ma grać regularnie. Dla niego to kluczowy moment, gdyż walczy o swoją przyszłość w Barcelonie. Umowa wiąże strony tylko do polowy czerwca 2026 roku, natomiast Blaugrana nie wyklucza jej przedłużenia. Wszystko zależy od tego, jak Christensen będzie spisywał się na boisku i czy uda mu się uniknąć problemów zdrowotnych.