Finansowe fair play zmusi Barcelonę do sprzedaży gwiazdora. Ciężka decyzja

Gundogan może odejść z Barcelony

W idealnej sytuacji, FC Barcelona nie musiałaby planować swoich działań z kalkulatorem w ręku. Jednak problemy z finansowym fair play dręczą klub od kilku lat, dlatego zarządzanie budżetem płacowym staje się ważniejsze niż same kryteria sportowe. Gdyby te ostatnie były jedynym kryterium, Barca nigdy nie rozważałaby sytuacji, w której Ilkay Gundogan mógłby opuścić klub. Niemiecki pomocnik spełnił wszystkie oczekiwania w swoim pierwszym roku pobytu w Katalonii, ale obecna sytuacja skłania klub, którego prezesem jest Joan Laporta, do rozważenia jego odejścia jako najkorzystniejszego rozwiązania.

W wieku 33 lat, były zawodnik Manchesteru City udowodnił, że jego jakość na boisku, zwłaszcza w ostatniej tercji, może być decydująca. Gundogan zanotował w tym sezonie 14 asyst, co jest jego osobistym rekordem. W pobliżu bramki rywala, Niemiec potrafi znaleźć przestrzeń tam, gdzie inni jej nie widzą.

Hansi Flick planuje grać w ustawieniu 4-2-3-1. Oprócz Gundogana, Pedri również pokazuje, że najlepiej sprawdza się na pozycji ofensywnego pomocnika. Z tego powodu, w Barcelonie uważają, że nawet w przypadku odejścia Ilkaya, pozycja ta będzie dobrze obsadzona. Należy również pamiętać, że Gundogan ma jedną z najwyższych pensji w drużynie.

“Sport” podkreśla, że zawodnik otrzymał kilka atrakcyjnych propozycji pod względem finansowym, ale na razie chce pozostać w Barcelonie, a klub nie ma zamiaru zmuszać go do odejścia. Pomimo to, w klubie rozważają odejście Gundogana. Uważa się, że Blaugrana wysłucha ofert, jeśli gracz by o to poprosił i z pewnością nie stawałaby na głowie, aby go zatrzymać.

