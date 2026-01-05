FC Barcelona wkrótce może wzmocnić linię defensywy. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Nathan Ake z Manchesteru City. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem tego transferu - informuje Jose Alvarez Haya.

Nathan Ake może wzmocnić FC Barcelonę

FC Barcelona w zimowym okienku transferowym obrała sobie za cel wzmocnienie defensywy. Nie jest to przypadkiem, ponieważ Hansi Flick nie będzie mógł korzystać w najbliższych tygodniach z Andreasa Christensena. Duńczyk nabawił się bowiem ciężkiej kontuzji. Mistrzowie Hiszpanii zatem rozglądają się za zawodnikiem, który będzie w stanie wejść w buty byłego gracza Chelsea.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje Jose Alvarez Haya. Otóż Duma Katalonii wytypowała już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia obrony. W kręgu zainteresowań hiszpańskiego zespołu znalazł się Nathan Ake z Manchesteru City. Reprezentant Holandii od kilku tygodni w zasadzie jest łączony z zespołem mistrza La Ligi.

Hiszpański dziennikarz zaznacza, że faktycznie może dojść do przeprowadzki Nathana Ake do drużyny FC Barcelony. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem przyjścia Holendra. Defensor natomiast nosi się z zamiarem zmiany barw klubowych, ponieważ przestał odgrywać ważną rolę w Manchesterze City. Czas pokaże, czy defensor finalnie wyląduje w Blaugranie.

Nathan Ake w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Manchesteru City. Holenderski gracz nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia jego osobę na 18 milionów euro.