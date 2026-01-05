Barcelona ruszy po zawodnika Manchesteru City! Flick jest na tak

16:09, 5. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Jose Alvarez Haya

FC Barcelona wkrótce może wzmocnić linię defensywy. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Nathan Ake z Manchesteru City. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem tego transferu - informuje Jose Alvarez Haya.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nathan Ake może wzmocnić FC Barcelonę

FC Barcelona w zimowym okienku transferowym obrała sobie za cel wzmocnienie defensywy. Nie jest to przypadkiem, ponieważ Hansi Flick nie będzie mógł korzystać w najbliższych tygodniach z Andreasa Christensena. Duńczyk nabawił się bowiem ciężkiej kontuzji. Mistrzowie Hiszpanii zatem rozglądają się za zawodnikiem, który będzie w stanie wejść w buty byłego gracza Chelsea.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje Jose Alvarez Haya. Otóż Duma Katalonii wytypowała już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia obrony. W kręgu zainteresowań hiszpańskiego zespołu znalazł się Nathan Ake z Manchesteru City. Reprezentant Holandii od kilku tygodni w zasadzie jest łączony z zespołem mistrza La Ligi.

Hiszpański dziennikarz zaznacza, że faktycznie może dojść do przeprowadzki Nathana Ake do drużyny FC Barcelony. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem przyjścia Holendra. Defensor natomiast nosi się z zamiarem zmiany barw klubowych, ponieważ przestał odgrywać ważną rolę w Manchesterze City. Czas pokaże, czy defensor finalnie wyląduje w Blaugranie.

Nathan Ake w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Manchesteru City. Holenderski gracz nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia jego osobę na 18 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Marc Guehi
Manchester City obserwuje. Kluczowe tygodnie dla gwiazdy Crystal Palace
Hansi Flick
Barcelona usłyszała „tak”. Gwiazdor gotowy na odejście po rozmowie z trenerem
Wojciech Szczęsny
Sensacyjny transfer Szczęsnego?! Jest zainteresowanie z innego kraju! [NASZ NEWS]