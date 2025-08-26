Barcelona czeka na decyzję gwiazdy. Zaplanowała już zastępstwo

Barcelona może tego lata sprzedaż Fermina Lopeza, o którego mocno zabiega Chelsea. Decyzja należy do gwiazdy. W przypadku odejścia, klub nie sprowadzi nowego pomocnika.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Lamine Yamal i Fermin Lopez

Fermin musi zdecydować. Barcelona go nie wypycha

Fermin Lopez nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka – na pozycji numer dziesięć rywalizuje z Danim Olmo, choć ostatnio obaj usiedli na ławce rezerwowych, podczas gdy przesunięty do środka został Raphinha. Przyszłość 22-latka zdawała się być przesądzona, ale na horyzoncie pojawiła się opcja transferu do Chelsea. Triumfator Klubowych Mistrzostw Świata poważnie się nim zainteresował, a niektóre media twierdzą wręcz, że złożył już ofertę w wysokości 50 milionów euro.

Barcelona go nie wypycha, choć sprzedaż rezerwowego za duże pieniądze byłaby dla niej finansowym błogosławieństwem. Nie ma natomiast takiej konieczności, więc decyzja należy do samego zawodnika. To on musi wybrać, gdzie chce kontynuować karierę. Niewykluczone, że Blaugrana poprosi o wyższą kwotę, zbliżoną do 60 milionów euro.

Ewentualne odejście Fermina nie oznacza, że Barcelona sięgnie po nowego pomocnika. Będzie raczej szukała rozwiązania wśród swoich wychowanków. Adrian Sanchez twierdzi, że jego miejsce zająłby 17-letni Dro Fernandez, który miał już okazję błyszczeć w sparingach. Dla Flicka bezwzględnym numerem jeden na tę pozycję byłby wówczas oczywiście Olmo. Do tej pory rotował tymi dwoma piłkarzami, szukając rozwiązań pasujących do konkretnego rywala. W tym sezonie Fermin zagrał tylko przeciwko Mallorce, zaś w starciu z Levante nie podniósł się z ławki rezerwowych.