Barcelona walczy o transfer Ze Lucasa. To wielki talent z Brazylii

Barcelona tego lata sprowadziła już Joana Garcię, a od kilku dni intensywnie pracuje nad dopięciem transferów Nico Williamsa oraz Roony’ego Bardghija. Są to wyraźnie ruchy z myślą o przyszłości, choć Garcia i Williams będą poważnymi wzmocnieniami już na nadchodzący sezon. Okazuje się, że Blaugrana toczy rozmowy w sprawie jeszcze jednej transakcji, co ujawnia „Marca”.

Na radarach mistrza Hiszpanii znajduje się bowiem Ze Lucas, czyli 17-letni zawodnik Sportu Recife. Jest uważany za jeden z największych brazylijskich talentów, co wpisuje się w politykę ściągania perełek z Ameryki Południowej. W ostatnich latach zasłynął z tego Real Madryt, choć Barcelona również kilka razy stawiała na ten kierunek.

Negocjacje między otoczeniem Ze Lucasa a Barceloną trwają od tygodni, a ostatnio weszły na poziom zaawansowany. Wydaje się, że ich finalizacja jest tylko kwestią czasu. Na ten moment nie wiadomo, ile gigant miałby wydać na utalentowanego Brazylijczyka.

Ze Lucas to defensywny pomocnik, który w swojej kategorii wiekowej jest uważany za jednego z najlepszych. To kapitan reprezentacji Brazylii do lat 17. Dla seniorskiej drużyny Sportu Recife rozegrał dotąd 17 spotkań. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro. Koszt przeprowadzki do Barcelony może być jednak znacznie większy.