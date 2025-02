Barcelona pożegna de Jonga? Dwa kluby w grze o transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong na celowniku Juventusu i Liverpoolu

FC Barcelona w poniedziałkowy wieczór rozgrywała spotkanie ligowe. Przeciwnikiem Dumy Katalonii było Rayo Vallecano. Rywalizacja finalnie skończyła po myśli drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka, która zwyciężyła 1:0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski. Blaugrana tym samym wykorzystała wpadki Realu Madryt oraz Atletico Madryt i wskoczyła na fotel lidera rozgrywek La Ligi.

Tymczasem z obozu FC Barcelony napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Otóż serwis „TEAMtalk” poinformował, że Duma Katalonii może w letnim okienku stracić Frenkiego de Jonga. Holenderski pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jego osoba bowiem znajduje się na radarze Liverpoolu oraz Juventusu.

Brytyjskie źródło jednak donosi, że to The Reds są zdecydowanie bliżej transferu. Turyńczycy jednak chcą, żeby FC Barcelona poszła na ustępstwa, jeśli chodzi o kwotę transakcji. Na dodatek Stara Dama liczy, że sam Holender obniży swoje wymagania finansowe. Klub z Premier League nie powinien mieć takich problemów, co Włosi.

Frenkie de Jong w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce FC Barcelony. W tym czasie były gracz Ajaxu Amsterdam zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.