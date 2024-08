Barcelona wysłucha ofert. Cztery wielkie gwiazdy na sprzedaż

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan, Ferran Torres i Robert Lewandowski

Barcelona szykuje transfery. Wielkie nazwiska na sprzedaż

Barcelona od kilku tygodni intensywnie działa na rynku transferowym, ale do tej pory klub sfinalizował tylko dwa ruchy. Przede wszystkim do drużyny dołączył Dani Olmo, za którego zapłacono 55 milionów euro. Oprócz tego Dumę Katalonii zasilił Pau Victor z Girony.

Głównym celem Blaugrany był Nico Williams. Jednak wszystko wskazuje na to, że Hiszpan ostatecznie podjął decyzję o pozostaniu w Athletiku Bilbao. W związku z tym Barca może poszukać alternatywnych opcji, a jedną z nich jest Luis Diaz. Za gwiazdorem Liverpoolu przemawia kilka argumentów.

Jednocześnie nie można zapominać o niestabilnych finansach klubu, które nieco torpedują plany transferowe. Joan Laporta oraz jego współpracownicy od dłuższego czasu próbują okiełznać sytuację i wiele wskazuje na to, że kolejnym krokiem będzie sprzedaż zawodników. Serwis Fichajes wskazał cztery gwiazdy, które mogą się pożegnać ze stolicą Katalonii.

Według raportu Barcelona wysłucha ofert za Frenkiego de Jonga. Holender nie spełniał oczekiwań w poprzednich miesiącach, a oprócz tego coraz częściej miewa problemy zdrowotne. Natomiast pozostali piłkarze bez pewnej przyszłości to: Ilkay Gundogan, Ferran Torres oraz Raphinha.

Jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta za któregoś z wymienionych zawodników, to Barcelona najpewniej zdecyduje się na sprzedaż. Zdobyte pieniądze oczywiście dobrze wpłyną na finanse Blaugrany, ale oprócz tego mogą posłużyć do dokonania innych wzmocnień.

