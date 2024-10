FC Barcelona znalazła nową “dziewiątkę”. Lewandowski będzie miał konkurenta

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Jonathan David wyrasta na faworyta do wzmocnienia ofensywy Barcelony

Robert Lewandowski przeżywa drugą młodość, a jego plan na kontynuowanie kariery w FC Barcelonie sprawia, że klub ma ograniczone opcje, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji napastnika. Realną opcją pozostaje powrót Vitora Roque, wybuch talentu Pau Victora czy Victora Barbera z drużyny rezerw, a także zawodnik, którego kontrakt kończy się w 2025 roku. Najbardziej interesującą opcją na rynku wśród tych napastników jest Jonathan David, kanadyjski gwiazdor Lille.

David, który ostatnio zdobył zwycięskiego gola z rzutu karnego przeciwko Realowi Madryt, wyrasta na najbardziej pożądanego zawodnika wśród tych, którym kontrakt kończy się 30 czerwca 2025 roku. Z wartością rynkową wynoszącą 50 milionów euro i imponującą formą – 8 goli w 12 meczach tego sezonu oraz 92 bramki w 105 występach dla Lille – David jest łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Choć agent Davida, Nick Mavromaras, spotkał się z kilkoma klubami Premier League, żadna umowa nie została jeszcze zawarta, co daje Barcelonie czas na ruch. Lille stara się za wszelką cenę przedłużyć kontrakt swojego kluczowego napastnika, ale przy tak dużym zainteresowaniu ze strony czołowych europejskich klubów, David pozostaje bardzo atrakcyjną opcją transferową, zwłaszcza że wkrótce może być dostępny za darmo.

Lewandowski pozostaje numerem jeden w ataku Barcelony, jednak zbliża się do końca swojej kariery, co skłania klub do poszukiwania młodszego następcy. Jonathan David, mając zaledwie 24 lata i tak imponujące statystyki, jest idealnym kandydatem. W porównaniu do innych napastników, którzy kończą kontrakty, jak Moussa Dembele czy Luka Jović, David wyróżnia się nie tylko wiekiem, ale także formą i potencjałem na dalszy rozwój.

Zobacz również: Pogba wkrótce wróci do gry. Francuz wydał oświadczenie ws. przyszłości