Barcelona może sprowadzić gwiazdę Arsenalu. To byłaby sensacja

Thomas Partey na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona kontynuuje strategię pozyskiwania zawodników, którym wygasają kontrakty w klubach. W ostatnich latach taka polityka przyniosła klubowi wymierne korzyści. Dzięki temu na Camp Nou trafili między innymi Ilkay Gundogan, Eric Garcia czy też Andreas Christensen.

W związku ze zbliżającym się letnim oknem transferowym Katalończycy ponownie rozważają ruchy. Jak donosi kataloński “Sport”, do grona zawodników oferowanych Barcelonie dołączył Thomas Partey z Arsenalu. Ghański pomocnik wciąż nie osiągnął porozumienia w sprawie przedłużenia umowy z londyńskim klubem, co otwiera drogę do zmiany barw na zasadzie wolnego transferu.

Mimo że Kanonierzy nadal chcą zatrzymać Parteya na Emirates, to przedstawiciele zawodnika sondują różne opcje, w tym potencjalny transfer do Dumy Katalonii. 31-letni pomocnik od jakiegoś czasu jest również monitorowany przez PSG i Juventus. Warto dodać, że dla Hansiego Flicka kluczowe jest utrzymanie obecnej równowagi w pomocy oraz dalszy rozwój młodych talentów z La Masii. Z tego względu priorytetem pozostaje przedłużenie kontraktu z Frenkiem de Jongiem, a także rozwijanie Marca Casado i Marca Bernal.