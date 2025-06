Barcelona obserwuje portugalski talent. Real Madryt wciąż w grze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rodrigo Mora na radarze Barcelony

FC Barcelona zamierza w letnim oknie transferowym wzmocnić linię pomocy. 18-letni Rodrigo Mora z FC Porto znalazł się na radarze katalońskiego klubu. Młody talent z Portugalii budzi coraz większe zainteresowanie wśród europejskich gigantów, mistrzowie Hiszpanii chcą uprzedzić konkurencję i zakontraktować zawodnika, zanim jego wartość na rynku poszybuje jeszcze wyżej.

Jednym z najważniejszych orędowników transferu Rodrigo Mory jest dyrektor sportowy Deco, który ma bliskie powiązania z Porto. Jego znajomość portugalskiego rynku może odegrać kluczową rolę. Deco od dłuższego czasu obserwuje rozwój Mory i jest przekonany, że 18-latek idealnie pasuje do profilu zawodnika poszukiwanego w obecnym projekcie sportowym Blaugrany.

Rodrigo Mora to ofensywny piłkarz wyróżniający się niesamowitą szybkością i dojrzałością w grze z piłką, pomimo bardzo młodego wieku. Wielu ekspertów uważa, że Portugalczyk to jeden z najbardziej obiecujących pomocników w Europie. Zainteresowanie wyrażają już czołowe kluby z całego kontynentu, w tym Real Madryt, ale to Barcelona wydaje się najbardziej zdeterminowana, by sfinalizować transfer.

Warto podkreślić, że Porto nie chce tracić jednej ze swoich najcenniejszych perełek i oczekuje wysokiej kwoty odstępnego, która może stać się przeszkodą dla Katalończyków borykającej się z ograniczeniami finansowymi. Rodrigo Mora w sezonie 2024/25 rozegrał 30 meczów w pierwszym zespole Porto i strzelił 10 goli. Jego kontrakt na Estadio do Dragao obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.