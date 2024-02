Barcelona chce pozyskać defensora Atletico

FC Barcelona poważnie myśli o tym, by pozyskać po tym sezonie Mario Hermoso. Zawodnik Barcelony będzie do wzięcia za darmo, gdyż wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z Atletico Madryt.

Barca rozważa pozyskanie Hermoso

Zawodnik ten zostanie latem bez klubu

W czerwcu wygasa jego umowa

Barcelona pozyska Mario Hermoso?

Działacze Barcelony chcą latem pozyskać kilku zawodników, którym kończą się kontrakty z obecnymi zespołami. W ten sposób do klubu przenieść mógłby się Mario Hermoso. Nic nie wskazuje bowiem na to, by miał podpisać nowy kontrakt z Atletico Madryt.

W przypadku przenosin na Camp Nou Mario Hermoso miałby walczyć o skład na lewej stronie defensywy z Alejandro Balde. Dzięki swojej wszechstronności mógłby grywać także naśrodku defensywy.

Hermoso jest graczem Atletico od lipca 2019 roku. Trafił tam z Espanyolu. W tym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach dla ekipy Diego Simone.