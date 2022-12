PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli wciąż nie doszedł do porozumienia z Arsenalem w sprawie nowego kontraktu. FC Barcelona od dawna bacznie obserwuje sytuację gracza, który wystąpił już w trzech meczach trwających Mistrzostw Świata w Katarze.

Gabriel Martinelli dobrze czuje się w Arsenalu. Wciąż nie doszedł jednak do porozumienia w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje do 2024 roku

Sytuację 21-latka obserwuje Barcelona. Jest gotowa latem sprowadzić skrzydłowego

Brazylijczyk wystąpił w trzech meczach Canarinhos na trwającym mundialu

Martinelli wciąż nie doszedł do porozumienia z Arsenalem. Przejdzie do Barcelony?

Gabriel Martinelli już od dłuższego czasu znajduje się w zeszytach dyrektorów FC Barcelona. Brazylijczyk jest w tym sezonie jedną z gwiazd Arsenalu. Przypomnijmy, że Kanonierzy znajdują się obecnie na szczycie tabeli Premier League. Obecnie skrzydłowy przebywa na Mistrzostwach Świata w Katarze, gdzie, pomimo ogromnej konkurencji, regularnie pojawia się na boisku w barwach reprezentacji Brazylii. Wybiegł w wyjściowym składzie na przegrane starcie z Kamerunem, dostał też nieco minut w pojedynkach z Serbią i Koreą Południową.

Martinelli dobrze czuje się w zespole Kanonierów. Odpowiada mu zarówno infrastruktura, jak i pomysł Mikela Artety na taktykę. Mimo tego 21-latek nadal nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje zaledwie do 2024 roku, a zatem, jeśli londyńczycy nie zdołają przekonać gracza do prolongaty kontraktu, latem najprawdopodobniej spróbuje go sprzedać.

Priorytetem obu stron jest jednak znalezienie porozumienia. Ponoć piłkarz uważa, że zasługuje na wielką podwyżkę, na co – póki co – Arsenal nie chce się zgodzić. Tej sytuacji przygląda się Duma Katalonii, dla której Martinelli zdaje się idealnym wzmocnieniem. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro. Jeżeli jednak zostanie mu zaledwie rok umowy, Blaugrana liczy na kupno skrzydłowego po niższej cenie.

Martinelli rozegrał już w tym sezonie 14 meczów w Premier League. Zanotował w nich pięć bramek i dwie asysty.

