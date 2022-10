PressFocus Na zdjęciu: Wilfried Singo

FC Barcelona latem poszuka nowego prawego obrońcy. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Wilfried Singo. Kontrakt Iworyjczyka z Torino wygasa wraz z końcem tego sezonu i choć Granata może go jednostronnie przedłużyć, 21-latek może być prawdziwą rynkową okazją.

FC Barcelona ma spory problem z prawą stroną defensywy

Latem wzmocnienie tej pozycji będzie priorytetem dla zarządu

Na celowniku Blaugrany znalazł się Singo. Iworyjczyk imponuje w barwach Torino

Barcelona szuka okazji wśród prawych obrońców – na radarze klubu Singo

FC Barcelona przeprowadziła latem szereg wielkich transakcji, ale nie wzmocniła pozycji priorytetowej – prawej obrony. Klub nie przedłużył umowy z Danim Alvesem, wysłał też Sergino Desta z biletem w jedną stronę na wypożyczenie do AC Milan. Blaugrana marzyła o Cesarze Azpilicuecie, ale ten ostatecznie został w Chelsea. W wyniku tego najczęściej na prawej stronie defensywy grał na początku sezonu Ronald Araujo na zmianę z Julesem Kounde. Po pierwsze, obaj to nominalni stoperzy, a po drugie – obaj doznali poważnych kontuzji podczas przerwy reprezentacyjnej. Wobec tego Xavi ma do dyspozycji na tę pozycję uniwersalnego, acz mało przebojowego Sergiego Roberto, a także Hectora Bellerina. Ten ostatni również leczy obecnie uraz.

Obaj wymienieni Hiszpanie mają kontrakt zaledwie do końca trwającej kampanii. Nie jest wcale powiedziane, że klub zamierza z urzędu przedłużać te współprace. Postawa zawodników będzie oceniona pod koniec sezonu, wówczas zostaną podjęte ostateczne decyzje. Niezależnie od tego, czy Bellerin lub Roberto pozostaną na Camp Nou, Duma Katalonii i tak zamierza powalczyć o nominalnego prawego obrońcę z ciągiem na bramkę.

Jak donosi Sport, na celowniku dyrektorów znalazł się Wilfried Singo. Uważają Iworyjczyka za gracza nie tylko o wielkiej sile, ale i talencie. 21-latek zwrócił uwagę największych zespołów w Europie, zresztą nie tylko dzięki osiągnięciom sportowym. Jego umowa z Torino obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu. Choć Granata może jednostronnie przedłużyć współpracę o kolejny rok, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może być wielką okazją na niezbyt urodzajnym rynku prawych defensorów.

Singo w tym sezonie rozegrał już siedem spotkań dla Torino. Zanotował jedną asystę w meczu Pucharu Włoch.

