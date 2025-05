Barcelona rozważa transfer Brazylijczyka. Skrzydłowy może zastąpić Ansu Fatiego

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Igor Paixao na celowniku Barcelony

FC Barcelona kontynuuje przebudowę kadry przed kolejnym sezonem. Hansi Flick planuje szczególne wzmocnienia w linii pomocy. Coraz bliżej odejścia z klubu jest Ansu Fati, który mimo ogromnych oczekiwań nie zdołał na stałe wywalczyć sobie miejsca w wyjściowej jedenastce. Jego transfer zwolni przestrzeń w składzie, którą może zająć Igor Paixao. To dynamiczny skrzydłowy Feyenoordu Rotterdam, który jest bacznie obserwowany przez skautów Dumy Katalonii.

24-letni Brazylijczyk to obecnie jeden z najjaśniejszych punktów holenderskiego klubu, który zakończył rozgrywki Eredivisie na trzecim miejscu. W sezonie 2024/25 rozegrał 47 meczów, strzelił 18 goli i zanotował 19 asyst we wszystkich rozgrywkach. Paixao wzbudza zainteresowanie czołowych klubów, a oprócz Barcelony, znalazł się na liście życzeń Liverpool.

Feyenoord wycenił swojego skrzydłowego na kwotę 35-40 milionów euro, co może stanowić przeszkodę dla zmagającej się z problemami finansowymi Barcelony. Mimo to skauci Blaugrany uważnie śledzili poczynania Paixao przez cały sezon. Duma Katalonii rozważa złożenie oficjalnej oferty, choć jak dotąd nie zapadły żadne konkretne decyzje. Co ciekawe, sam zawodnik przyznał w jednym z wywiadów, że jego piłkarskim wzorem jest Raphinha, obecna gwiazda Barcelony.