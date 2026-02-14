Barcelona celuje w transfer Portugalczyka. W grze 70 mln euro

11:21, 14. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fichajes.net

FC Barcelona planuje latem wzmocnić środek obrony. Deco wskazał, że Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona będzie idealnym kandydatem do Dumy Katalonii - podaje serwis Fichajes.net.

Deco
David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Goncalo Inacio w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona szuka wzmocnień w linii defensywnej. Bolesna porażka z Atletico Madryt (0:4) w pierwszym półfinale Pucharu Króla pokazała, że letnie ruchy na rynku transferowym mogą okazać się konieczne. W spotkaniu przeciwko Rojiblancos duet stoperów tworzyli Pau Cubarsi i Eric Garcia. Garcia otrzymał czerwoną kartkę i strzelił samobójczego gola.

Na radarze Blaugrany znajduje się Goncalo Inacio, który reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Portugalczyk to silny środkowy obrońca z precyzyjnym podaniem i doskonałą zdolnością przewidywania sytuacji. Według doniesień serwisu Fichajes.net, Deco prowadzi rozmowy z otoczeniem zawodnika.

Kontrakt 24-latka w portugalskim gigancie obowiązuje do czerwca 2030 roku. Dyrektor sportowy Barcelony wierzy, że naturalne zdolności przywódcze i taktyczna dojrzałość Inacio pozwolą szybko zaadaptować się do hiszpańskich rozgrywek. Deco zdaje sobie jednak sprawę, że negocjacje będą skomplikowane, zwłaszcza w przypadku rozchwytywanych środkowych obrońców.

Największą przeszkodą w transferze pozostają kwestie finansowe. Sporting nie rozważa sprzedaży obrońcy za mniej niż 60-70 milionów euro. Inacio związany jest z portugalskim klubem od 2012 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 30 spotkań, notując trzy asysty. Od blisko roku regularnie powoływany jest również do reprezentacji Portugalii, w której wystąpił w 19 meczach.

