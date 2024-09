FC Barcelona powoli przygotowuje się do zimowego okna transferowego. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, kto może wzmocnić Blaugranę. Mowa o dwóch zawodnikach.

FC Barcelona może pozyskać Jerdy’ego Schoutena oraz Masona Greenwooda

FC Barcelona ma za sobą porażkę z AS Monaco w Lidze Mistrzów. W każdym razie w klubie z Camp Nou nie ma paniki. Aktualnie trwają już prace nad ewentualnymi wzmocnieniami zimą. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Katalończycy mają już na swoim celowniku konkretnych zawodników. Mimo że Barca musi zmagać się z konkretnymi ograniczeniami finansowymi. W każdym razie władze hiszpańskiej ekipy mają nadzieję, że uda się sfinalizować transfery z udziałem Jedy’ego Schoutena z PSV Eindhoven oraz Masona Greenwooda z Olympique Marsylia. Obaj gracze wyróżniają się innymi profilami. W każdym mogliby wzmocnić drużynę Hansiego Flicka.

Schouten to defensywny pomocnik. Wieści na temat pozyskania piłkarza przez Bacę pojawiły się między innymi w The Daily Briefing. Zawodnik miałby zasilić szeregi przedstawiciela La Liga w styczniu. Za ewentualną przeprowadzką Schoutena przemawia to, że może grać nie tylko w pomocy, ale też jako środkowy defensor.

Drugi zawodnik miałby natomiast zdecydowanie wzmocnić rywalizację w ofensywie. Na radarze Blaugrany jest też Greenwood, który aktualnie reprezentuje barwy jednej z ekip z Ligue 1 po kontrowersyjnym rozstaniu z Manchesterem United i niezłym pobycie na wypożyczeniu w Getafe.

Trzeba jednak pamiętać, że co prawda FC Barcelona interesuje się wymienionymi graczami. Niemniej sytuacja finansowa klubu jest utrudnieniem w kwestii regulowania opłat za transfery. Jasne jest jednak, że przedstawiciela lidera ligi hiszpańskiej planują zimą wzmocnić drużynę.

