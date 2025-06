FC Barcelona wciąż nie funkcjonuje w ramach reguły 1:1, ale mimo to wierzy, że uda się zarejestrować Joana Garcię, donosi „RAC1” . Klub rozważa kilka scenariuszy, które mają umożliwić sprowadzenie bramkarza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona analizuje cztery scenariusze dotyczące Joana Garcii

FC Barcelona intensywnie pracuje nad transferem i późniejszą rejestracją Joana Garcii, choć nadal nie działa w pełni w ramach finansowej reguły 1:1. Mimo ograniczeń, zarząd zapewnił zawodnika, że sprawy związane z jego kontraktem i wynagrodzeniem zostaną rozwiązane w najbliższym czasie. Klub analizuje cztery różne scenariusze, które mogłyby umożliwić zakontraktowanie bramkarza.

Pierwszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem byłoby odejście Marca-Andre ter Stegena. Gdyby doświadczony Niemiec opuścił klub, zwolniłoby to znaczną część budżetu płacowego, co otworzyłoby drogę do rejestracji Garcii. Na ten moment jednak Ter Stegen nie zamierza rezygnować ze swojej pozycji. Choć wie, że Joan Garcia ma być pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka, a Wojciech Szczęsny jego zmiennikiem, wciąż chce walczyć o miejsce w składzie.

Druga opcja to wykorzystanie nowej reguły La Liga, z której Barcelona skorzystała już przy rejestracji Inigo Martineza. Pozwala ona na zarejestrowanie zawodnika na jeden sezon nawet wtedy, gdy jego kontrakt jest dłuższy. Klub może skorzystać z tej możliwości maksymalnie przy trzech piłkarzach w sezonie i zamierza wykorzystać ją właśnie w przypadku Garcii.

Trzeci wariant zakłada uznanie przychodów z loży VIP jako części dochodów operacyjnych, co poprawiłoby bilans finansowy. Czwarta ścieżka to drobne odejścia – Ansu Fatiego i Clementa Lengleta – które w połączeniu z dochodami z VIP-ów mogłyby przywrócić Barcelonę do stanu zgodności z regułą 1:1.