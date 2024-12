Associated Press / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick oraz Vincent Kompany

Jordan Pickford na celowniku Barcelony i Bayernu

FC Barcelona i Bayern Monachium mieli już okazję rywalizować w obecnym sezonie. Drużyny zmierzyły się ze sobą w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wówczas lepsi okazali się podopieczni Hansiego Flicka, którzy odnieśli wysokie zwycięstwo (4:1). Wkrótce jednak może dojść do kolejnego starcia między tymi zespołami. Tym razem chodzić będzie o transfer.

Ekrem Konur poinformował, że FC Barcelona oraz Bayern Monachium mają na celowniku tego samego piłkarza. Na ich radarze znajduje się Jordan Pickford z Evertonu. W walce liczy się również londyńska Chelsea. Cała trójka wymienionych klubów ma niepewną sytuację na pozycji bramkarza, więc zainteresowanie angielskim golkiperem nie powinno nikogo dziwić.

Wyciągnięcie Jordana Pickforda z Evertonu będzie jednak trudnym zadaniem. Turecki dziennikarz zdradził również, że The Toffees chcą zatrzymać reprezentanta Anglii i podpisać z nim nowy kontrakt. Ma on obowiązywać co najmniej do 30 czerwca 2030 roku. Zapowiada się zatem ostra rywalizacja o względy golkipera.

Jordan Pickford w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań między słupkami Evertonu. Anglik może się pochwalić świetną statystyką. Udało mu się bowiem aż ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.